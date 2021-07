Ente Parco Beigua: il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo confermato presidente

Gli altri presidenti sono Alessandro Alessandri per l’Ente Parco delle Alpi Liguri, Eleonora Landini per l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, Matteo Viacava per l’Ente Parco di Portofino e Giulio Oliveri per l’Ente Parco dell’Antola.

“Queste nomine – spiega il vice presidente e assessore agli Enti Parco di Regione Liguria Alessandro Piana - daranno slancio alla ripartenza del settore per puntare sulla crescita e sullo sviluppo sostenibile del territorio. Gli sforzi della nuova governance vanno nella direzione di una politica di valorizzazione in cui conciliare accessibilità e progettualità in un rilancio coordinato che sia motore di sviluppo per tutta la Liguria. Nei prossimi giorni è mia intenzione incontrare i consigli direttivi e i neopresidenti ai quali rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Inoltre, colgo l'occasione per ringraziare coloro che hanno traghettato gli Enti Parco in questo delicato periodo”.