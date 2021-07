Savona, soprallugo sul ponte Ruffino. Assessore Santi: "In attesa della relazione per riaprirlo. Ci sono buone possibilità"

"Siamo in attesa della relazione nel quale ci verrà detto quali accorgimenti dovremo mettere in campo per riaprire il ponte in attesa del restyling completo. Ci sono buone possibilità".

L'assessore ai lavori Pietro Santi è possibilista in merito alla riapertura del ponte Ruffino di Savona che collega il Prolungamento e le Fornaci.

Dallo scorso 13 giugno era stato chiuso per poter effettuare verifiche tecniche dopo che una cittadina aveva effettuato infatti una segnalazione ai vigili del fuoco per via delle vibrazioni del ponte. Immediato era stato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che avevano transennato l'area in via precauzionale.

Questa mattina il professionista Luca Romano di Albenga specializzato sulla progettazione e gestione dei ponti ha effettuato, come previsto, un sopralluogo sul posto.

"Probabilmente potrà esserci una prescrizione sul numero di persone che lo attraverseranno e in caso di manifestazioni potrebbe essere interdetto il passaggio" ha proseguito Santi.