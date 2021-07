Saldi, dati confortanti per il primo giorno nei centri commerciali Coop Liguria del Ponente Ligure

Più 15% di incremento registrato al Gabbiano a Savona nel primo giorno di saldi estivi, rispetto allo scorso anno, che ricordiamo iniziarono sabato 1° agosto.

Un andamento molto positivo, con attività commerciali che si stanno avvicinando al dato storico del 2019. Ottime le performance dell'abbigliamento (sia adulto che bambino e intimo). Anche per i pubblici esercizi, si registrano ottime affluenze. Stabili invece le performance degli accessori e dei casalinghi, che storicamente destano meno interesse a inizio saldi in quanto meno soggetti a stagionalità.

Flusso costante e molta curiosità ad Albenga al Centro Commerciale Le Serre in questo primo giorno di saldi. Con una media di 500 visitatori all'ora nell'arco della mattinata, le vendite non si sono fatte attendere. Nel pomeriggio, complice il meteo favorevole con un generale peggioramento, numeri ancora in ascesa.