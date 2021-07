Carenze operative causa Covid: la Croce Rossa di Urbe chiede aiuto

La Croce Rossa di Urbe chiede aiuto. Un momento di difficoltà dovuto alle carenze operative accentuate dall'emergenza Covid e ancora persistenti.

Si parlerà di questo durante l'incontro pubblico con la cittadinanza organizzato per venerdì 16 luglio alle ore 20.30 presso il campo sportivo situato nella frazione di Martina.

"E necessaria la partecipazione di tutti per trovare insieme il modo di sopportare i volontari che si prodigano 24 ore al giorno per tutelare la nostra salute. Non possiamo permetterci di rimanere senza il servizio di soccorso" si legge nella nota.