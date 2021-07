Comune di Pallare: "Servizio conferimento rifiuti presso l'isola ecologica di Carcare sospeso sino a data destinarsi"

"E' in fase di definizione il rinnovo della convenzione per l'utilizzo del servizio, i cui termini saranno oggetto di trattativa economica, in considerazione dei recenti aumenti tariffari applicatici" commentano dal comune valbormidese.

"Ricordiamo che il servizio gratuito offerto mensilmente dall'ldeal Service che, previo appuntamento telefonico, provvede, in modalità "porta a porta", anche al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti ingombranti, è sempre attivo ed invitiamo la popolazione ad usufruirne principalmente ed in via prioritaria - conclude - Fiduciosi del rispetto delle regole, si ringrazia per la collaborazione".