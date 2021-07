Autospurgo ribaltato tra Varazze e Celle: riaperta l'autostrada A10 in direzione Savona

Poco dopo le 19:00, sulla A10 Genova-Savona in direzione di Savona, è stato riaperto il tratto tra Varazze e Celle Ligure che era stato chiuso a causa di un incidente in galleria con coinvolto un mezzo pesante, nella fattispecie un autospurgo, il cui rimorchio si sarebbe ribaltato pare a causa di un malfunzionamento del freno.

Prontamente sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Allertato dalla centrale del 112 anche il personale sanitario, ma l'autista del mezzo è risultato illeso.



Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su una sola corsia e si registrano 12 km di coda tra il bivio con l'A26 e Varazze, verso Savona. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, si consiglia di immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.

Si è trattato del secondo incidente con pesanti ripercussioni sulla viabilità ligure nel medio ponente nel giro di poche ore, dopo quanto accaduto stamani tra Prà e Pegli dove un furgone ha preso fuoco in galleria (leggi QUI).