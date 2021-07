Loano, post partita movimentato: abbattuta la sbarra del passaggio a livello tra la via Aurelia e viale Libia (FOTO)

Post partita movimentato a Loano dove, al termine di Italia-Spagna, oltre ai festeggiamenti si è verificato un incidente (fortunatamente senza gravi conseguenze).

Un'auto è infatti rimasta bloccata all'interno del passaggio a livello che dalla via Aurelia conduce in viale Libia e per liberarsi ha abbattuto una delle sbarre. Per la messa in sicurezza della zona e il ripristino del passaggio a livello si è così reso necessario l'intervento dei tecnici della rete ferroviaria.

Durante le operazioni del personale intervenuto, la circolazione ha subito rallentamenti (in particolare per alcuni treni merci) con i disagi che si sono estesi anche ai passaggi a livello delle località limitrofe, come ad esempio a Pietra Ligure: lì infatti la carovana dei caroselli è rimasta bloccata per diverso tempo nei pressi dell'ex cantiere navale finendo per estendersi su tutto il lungomare.