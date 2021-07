Minacce di turni estenuanti, decurtazioni salariali e utilizzo mezzi non idonei: titolari azienda autotrasporti Albenga fanno scena muta davanti al Gip

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre rappresentanti di una nota azienda di autotrasporto di Albenga agli arresti domiciliari dallo scorso sabato per il reato di sfruttamento del lavoro.

Scena muta quindi davanti al Gip Francesco Meloni questa mattina dopo che lo scorso fine settimana a conclusione dell'indagine della Polizia stradale di Savona, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro erano state eseguite nei loro confronti tre ordinanze di custodie cautelari con altre due persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’intera attività, coordinata dal Pubblico Ministero Marco Cirigliano, aveva permesso di accertare innumerevoli comportamenti illeciti messi in atto dagli arrestati, i quali, con l’aggravante della minaccia, costringevano i propri dipendenti ad effettuare turni di lavoro estenuanti, oltre gli orari consentiti e senza concedere i riposi previsti dai contratti di lavoro e dalla normativa nazionale.

La lunga attività investigativa aveva consentito di accertare che a queste violazioni conseguivano anche ingiustificate decurtazioni stipendiali o mancate retribuzioni in caso di rifiuto del dipendente ad effettuare determinati trasporti, nonché l’utilizzo di veicoli non idonei e spesso inefficienti, mettendo quindi in pericolo la sicurezza della circolazione.

Ancora, la violazione di una serie di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Tutto aggravato dalle continue minacce e pressioni psicologiche esercitate dai titolari dell’azienda sui propri dipendenti, al fine di ottenere maggiori risultati in termini di consegne e viaggi di trasporto, in tempi sempre più brevi.

L’indagine aveva consentito di mettere un freno a questi spregiudicati comportamenti e, oltre a tutelare i lesi diritti dei numerosi lavoratori dell’azienda, anche garantire che i trasporti su strada avvengano senza mettere in pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.