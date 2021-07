Savona, spostamento mercato lunedì solo in un tratto di via Manzoni. Assessore Zunato: "Per motivi di sicurezza libera l'area nei pressi delle scuole"

Spostamento del mercato non totalmente ma solo in una parte di via Manzoni tra l'intersezione con via dei Vacciuoli, via Verzellino sino all'altezza di piazza Sisto.

Questo è stato deciso dopo le diverse interlocuzioni tra le associazioni di categoria e la scuola visto che nella parte finale della via sono presenti le scuole elementari N.S. della Neve e i licei Della Rovere, Chiabrera Martini e l'Istituto Mazzini. Nella giunta comunale di questa mattina quindi l'assessore alle attività produttive Maria Zunato ha presentato la pratica che vedrà quindi i banchi spostarsi nella via presente nei pressi della piazza centrale savonese.

"Dopo gli incontri con i dirigenti scolastici abbiamo deciso di lasciare libera la via nell'ultimo tratto per la sicurezza dei ragazzi con disabilità che avranno libero accesso alla scuola. Ringrazio anche le associazioni di categoria per la disponibilità" ha spiegato Maria Zunato, la Fiva Confcommercio comunque in prima battuta aveva richiesto l'utilizzo di tutta via Manzoni.

Nel frattempo i banchi dei fiori (14 stalli) verranno trasferiti in corso Italia tra Piazza Giulio II e corso Mazzini e verranno liberate per problemi di sicurezza il tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Luigi Corsi e via Montenotte, ricollocando il mercato in vie a minor impatto sulla viabilità come la stessa via Manzoni e Corso Italia oltre a Piazza del Popolo lato mare.