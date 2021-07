Cisano, la band 'Tre Gotti' tra i protagonisti della 2° edizione della rassegna 'Musica in piazza'

Nuovo appuntamento, domani sera, giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva, con la 2° edizione della rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva e fortemente voluta dall’amministrazione Niero a sostegno delle attività di ristorazione che si affacciano sulla piazza e che proseguirà per tutta l’estate, ogni martedì e giovedì. Rispetto alla prima edizione 2020, quest’anno, le serate sono raddoppiate.

Dopo l’anticipazione, nel fine settimana del 19 e 20 giugno, in occasione della “Festa Internazionale della Musica”, quest’anno, il programma prevede un cartellone ampio con ventuno serate di musica live. La rassegna che ha preso il via lo scorso 1 luglio proseguirà, infatti, fino a giovedì 9 settembre.

Ad esibirsi live sul palco, domani sera, in piazza Gollo, sarà la band “Tre Gotti”, nata nel novembre 2010, composta da Gigi Flammia, voce e chitarra, Luciano Pollero basso, Cesare Arena batteria e percussioni. Il repertorio musicale propone una selezione eseguita rigorosamente dal vivo tra i brani più celebri dei cantautori italiani tra cui Battisti, Finardi, Vecchioni, Mannoia, De Gregori, Vasco Rossi e molti altri.