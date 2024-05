A Salea d'Albenga torna la Festa Parrocchiale: domenica 26 maggio una giornata tra buona cucina e divertimento

L'evento avrà inizio alle 12:00 nell'area della Sagra del Pigato e continuerà fino a tardo pomeriggio. I partecipanti avranno l'opportunità di assaporare piatti della tradizione locale come carni alla brace, le torte pasqualine, salame e pecorino. Non mancheranno i pomodori della Piana d’Albenga, celebrati per il loro sapore unico, e una selezione di dolci fatti in casa accompagnati da vino locale.

La festa non è solo un'occasione per godere della gastronomia locale, ma anche un evento benefico. Il ricavato sarà devoluto ai lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale, contribuendo così alla conservazione del patrimonio culturale e storico della comunità.