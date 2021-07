Camion si ribalta lungo la provinciale del Cadibona: strada riaperta (FOTO e VIDEO)

Attorno alle ore 3 di questa notte la strada provinciale Sp 29 del colle di Cadibona è stata riaperta al traffico. Come noto, ieri pomeriggio si è verificato un incidente: coinvolto l'ennesimo mezzo pesante.

Il veicolo per cause ancora in via di accertamento si è ribaltato all'altezza di Montemoro. Una scena già vista in passato nello stesso preciso posto con lo sversamento del carico lungo la carreggiata.

L'allarme è stato lanciato alle 19.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della provincia e le forze dell'ordine.

Non ci sono stati feriti e anche il conducente è rimasto illeso, inoltre non sono stati segnalati danni di alcune genere alle vicine abitazioni. Inevitabilmente però il traffico tra Savona e la Val Bormida è completamente andato in tilt.