L'oroscopo di Corinne dal 9 al 16 luglio

ARIETE: attenti a non prendere lucciole per lanterne sia nelle frequentazioni che in ambito materiale dove qualcheduno tenterà di farvi le scarpette od imbonirvi con vanesie promesse. E poi è giunto il momento di alzare le tende e concedervi un attimo di meritato relax perché ultimamente avete tirato la carretta e, tra l’afa incombente e lo stress attanagliante, l’energia sta andando in fase calante. Un paio di evenienze turberanno e tra giovedì e domenica i nervetti salteranno…

TORO: confidate in un mesetto compiacente specie se in procinto di partire per le vacanze o di compiere scelte di discreta portata. Alla faccia della quadratura saturnina andrete fieri delle vostre prestanze che perlopiù verranno riconosciute da chi in voi ha una fiducia cieca. In ogni campo però occhio a non strafare in quanto di testa e di salute ne avete solo una e metterle sotto torchio rischierebbe di arrecare conseguenze tipo una dilagante stanchezza o qualche disturbetto.

GEMELLI: forza e coraggio che la vita è di passaggio… Anche se non siete un granché contenti di specifiche condizioni dovete per forza di cose estrapolare l’ottimismo e farne un capitale su cui investire le prossime giornate. Quindi datevi una smossa e vedrete che anche le esperienze sbagliate hanno qualcosa di positivo da insegnare e sfruttare. Le coppiette più giovanette inizieranno a progettare un avvenire speciale e in ambito finanziario riuscirete a sbarcare il lunario.

CANCRO: la Luna, che il 10 luglio si fa nuova in questa costellazione, favorirà giornate movimentate, una discreta ripresa i vari settori comprese delle novelle devolute a far tirare dei respiri di sollievo. Qualcuno si concederà un viaggetto, altri si abbandoneranno a qualche diletto altri ancora invece dovranno vedersela con delle questioni da definire e una gran voglia di poltrire. Se sta per scadere il vostro Compleanno sappiate che i doni, le sorprese e le feste non mancheranno!

LEONE: tempo di cambiamenti siano essi larvati o evidenti… È come se qualcosa si chiudesse a favore di innovazioni fino a ieri impensate…. Anche se Saturno guarda di storto portando magari dei corrucci per parenti, amici o familiari riuscirete egualmente ad assaporare il gusto di un’estate ben diversa da quelle antecedenti… La scarsa comprensione di un soggetto che vorreste fosse più presente creerà invece uno spizzico di tensione o una velata insoddisfazione.

VERGINE: avete tanto aspettato un evento che finalmente sta per capitare e se prima, causa circostanze avverse, avevate le mani legate ora potete dar libero sfogo alla fantasia e portare avanti un progetto rimasto chiuso nel cassetto. Una pecca proverrà da lungaggini burocratiche, persone lunatiche, un mix di uscite ed entrate, un problemino di risolvere in fretta e un comunicato mozzafiato. Bene per i vacanzieri e per chi trascorre il weekend in una località montana o di mare.

BILANCIA: una geniale trovata, una visita inaspettata, un giretto fuori zona, un ritrovo diurno o serale avrà il potere di risollevarvi il morale così come riuscirete in un intento, riceverete un meritato complimento o vi caverete un pallino. Dopo un periodo difficile e complicato potrete godere appieno una stagione piena di attimi da vivere intensamente senza star lì a rimuginare su quello che non avete potuto antecedentemente effettuare. Anche in amore le novità esorbiteranno.

SCORPIONE: chi si accontenta gode affermava un proverbio a cui attenervi scrupolosamente evitando di inseguire l’impossibile e dando alla quotidianità quell’input che mancava. Le stelle vi sono amiche quindi approfittatene al fine di sistemare sospesi, rinnovarvi psicologicamente, ampliare il raggio di azione, gioire per una tenera emozione e partire imperterriti verso un traguardo che vi vedrà contenti ed appagati. Anziani e bambini evitino di uscire nelle ore di punta!

SAGITTARIO: se vi siete tolti un fardello pensate in positivo e in un battibaleno tutto vi sembrerà più accettabile e sereno! Fin qui l’annata è stata tosta ed è un vostro dovere riscattarvi e guardare avanti fiduciosamente visto che sotto i raggi dell’estivo solleone vi aspettano dei momenti veramente memorabili. Imparate solo a credere maggiormente in voi, a farvi avanti nella tortuosa via e ad esigere rispetto da chi di tale parola non conosce neppure lontanamente il concetto.

CAPRICORNO: avete un diavolo per capello sia per un andazzo esiguamente appagante che per un tarlo costante ma, poiché alla fine della storia vostra sarà la vittoria, non state lì a mugugnare e praticate l’arte della filosofia sia nel trattare con terzi che all’interno di habitat opprimenti. Fattibile che riceviate un invito o che, lavoro permettendo, optiate per un sollazzo o un acquisto un po' pazzo. I liberi di cuore troveranno presto l’amore mentre tra accoppiati i bisticci son quasi assicurati.

ACQUARIO: la depressione non è concessa ragion per cui se tendete a vedere tutto nero o non riuscite a riempire la brocca delle speranze guardatevi attorno e vi accorgerete che c’è chi sta peggio di voi. Poi con Marte in poppa potete benissimo osare, variare ciò che fa penare, imbastire novelle conoscenze od ottimizzare un rapportino tutt’altro che malvagino… Verso il week end organizzerete qualcosina di carino, andrete a gironzolo o vi radunerete con un gruppetto di amici.

PESCI: non litigate per sciocchezze e pensate piuttosto a mitigare le asprezze con un dialogo aperto che consenta a voi e a chi vi attornia di rinvenire un punto di incontro… Dopotutto con Giove benevolo non avrete di che lamentarvi a parte il lato finanziario e una faccenduola intricata atta a risolversi quasi da sola. Se in procinto di librare per altre mete rammentate le norme precauzionali correnti ed apprestatevi a delle ferie bollenti e gaudenti. Occhio soltanto ai furti e ai malfattori!