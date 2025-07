Rigenerazione urbana, 4 finanziamenti nel savonese: a Savona la riqualificazione pedonale di via Rossello e via Mistrangelo (FOTO e VIDEO)

1,1 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Regione Liguria, a valere sulla legge nazionale 145/2018, per finanziare quattro nuovi interventi di rigenerazione urbana nel savonese.

Sono stati presentati questa mattina in Provincia dall’assessore regionale Marco Scajola insieme al presidente Pierangelo Olivieri e agli amministratori dei comuni di Savona, Toirano, Calice Ligure e Noli. Nel comune capoluogo è prevista la riqualificazione delle aree pedonali di via Rossello e via Mistrangelo per 350mila euro.

"La rigenerazione urbana è uno dei temi più importanti, noi andiamo nella direzione di riqualificare le nostre vie, piazze e spazi, anche grazie al sostegno della Regione che ci sta dando opportunità su questo programma. Ci consente di completare il progetto di pedonalizzazione" ha detto il Sindaco di Savona Marco Russo.

Il progetto del Comune prevede quindi una riqualificazione complessiva delle due vie, affrontandone le principali criticità: marciapiedi troppo stretti, assenza di verde pubblico e arredi urbani, illuminazione scarsa. Sono previsti il rifacimento dei sottoservizi, la posa di una nuova pavimentazione, l’installazione di nuove sedute e di un impianto di illuminazione pubblica più efficiente.

"Ci consente di ricostruire un percorso pedonale che va in continuità con via Pia e ci permette di arrivare nella nuova piazza Diaz" ha commentato l'assessore Ilaria Becco.

A Noli invece è prevista la riqualificazione delle aree limitrofe al complesso monumentale di San Paragorio per 248mila euro.

"È la conseguenza di una riqualificazione in una zona storica, ora che è finito il primo lotto il paese sta cambiando volto in maniera notevole" ha specificato l'assessore Debora Manzini che ha spiegato che verrà realizzato un parco e percorsi pedonali di collegamento con il centro storico.

A Toirano spazio ad una rigenerazione urbana del parco del Marchese per 250mila euro.

"Verranno utilizzati gli spazi di fatto quasi abbandonati e gli ridaremo una vita. Il parco raccoglie feste e persone e riusciamo a dare continuità. Questo è un primo passo perché dovremo andare a continuare la riqualificazione dell'area" ha continuato Marco Bertolotto, primo cittadino di Toirano.

A Calice Ligure invece verrà realizzato il terzo lotto del restauro della “Casa del Console” per 250mila euro.

"La casa del Console, un fiore all'occhiello per Calice, vuole diventare un posto di condivisione per tutta la cuttadinanza, la cultura deve unire infatti tutta la popolazione" prosegue il sindaco Alessandro Comi.

Il lotto prevede l'installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche e rendere la struttura museale e gli altri spazi fruibili alle persone diversamente abili.

“Quattro interventi attesi da altrettante comunità che garantiranno il recupero e il miglioramento di piazze, vie ed edifici rimasti indietro – spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Ancora una volta abbiamo lavorato in sinergia con i Comuni per arrivare al finanziamento di opere che mirano a riqualificare l’esistente. Oltre 1 milione di euro andrà alla provincia di Savona, su un nuovo finanziamento complessivo da 3,2 milioni totali che coinvolge anche i territori imperiesi, genovesi e spezzini. Nel solo 2025 arriveremo così a mettere in cantiere, grazie a queste risorse e a quelle derivanti dal Fondo strategico regionale, 44 interventi in tutta la Liguria, con grande attenzione ai Comuni dell’entroterra, per oltre 9,6 milioni di euro. Numeri straordinari che danno continuità alle politiche intraprese dal 2021 a oggi che hanno, via via, portato la Liguria a diventare esempio virtuoso a livello nazionale per la rigenerazione urbana”.

Durante la presentazione è inoltre stato ricordato come sarà avviata, a partire dal mese di settembre, la nuova programmazione 2026 che potrà utilizzare, oltre alle risorse del Fondo strategico regionale, nuovi finanziamenti previsti dalla legge nazionale sulla rigenerazione urbana.

“Tutti i Comuni potranno partecipare utilizzando la consueta piattaforma, con priorità agli interventi immediatamente cantierabili – prosegue l’assessore Scajola -. Sono 179 quelli finanziati dal 2021 a oggi con uno stanziamento di 45 milioni di euro complessivi”.