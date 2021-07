Processo Tirreno Power, prosegue l'udienza del consulente tecnico della Procura. Uniti per la Salute: "Nettissima riduzione degli inquinanti post chiusura impianto"

Una diminuzione dal 2011 al 2018 dell'anidride solforosa del 45.24% rilevati dalla centralina Arpal presente nella zona di Savona Varaldo e del 69.42% in quella presente a Vado sull'Aurelia e per il biossido di azoto - 39% a Savona e - 24,96% a Vado. Sulle polveri invece - 24,18% nel comune capoluogo e 26,52% sull'Aurelia vadese.

Questi gli aspetti evidenziati dal consulente tecnico della Procura Stefano Scarselli nell'udienza del processo che vede al centro la centrale Tirreno Power nel quale sono imputate 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Nell'aula magna del Tribunale di Savona è proseguita l'audizione del biologo, specialista in monitoraggio, che si è soffermato sull'indagine svolta da Arpal Savona ante e post chiusura gruppi a carbone raccogliendo una serie di dati dalle centraline presenti sul territorio.

"Abbiamo iniziato la nostra attività prendendo contatto con Arpal Savona e l'ingegner Massimiliano Pescetto per acquisire tutti i dati di cui avevamo bisogno" ha spiegato Scarselli che si è soffermato sulle centraline presenti a Vado Ligure a ridosso del promontorio di Bergeggi, sempre nel comune vadese sulla via Aurelia, a Quiliano in via Torcello, in corso Ricci a Savona e in largo Varaldo oltre al confine tra Albisola Superiore e Albissola Marina.

I dati meteo invece in merito alla rivelazione dei venti, come specificato dal consulente non sono stati registrati, se non nelle Albisole quando le centraline sono state spostate nel 2016.

"La consulenza tecnica presentata quest'oggi evidenzia i notevoli effetti e i benefici sulla qualità dell'aria prodotti dalla chiusura dei gruppi VL3 e VL4 della centrale, avvenuta (non per volontà dell'azienda, ma per ordine del giudice) nel marzo 2014, partendo da due diverse indagini relative allo stato ante e post chiusura gruppi a carbone: studio scientificamente approfondito sui dati degli inquinanti rilevati dalle centraline ARPAL che evidenziano sostanziose riduzioni di diversi inquinanti; ripetizione delle indagini sulla biodiversità lichenica che restituiscono un quadro di notevole miglioramento dei parametri di biodiversità anche con salti di ben due classi" hanno spiegato dall'associazione Uniti per la Salute.

"I risultati delle centraline ARPAL, correttamente analizzati, forniscono un esito "sensibilmente differente e sostanzialmente divergente" rispetto a quanto evidenziato nel documento ARPAL di Genova del 2018, allegato al verbale dell’Osservatorio regionale - proseguono - Infatti i dati raccolti dimostrano la sostanziale riduzione delle concentrazioni dei macroinquinanti maggiormente associati alla combustione di carbone, e cioè SO2 e PM2,5 nelle postazioni di misura collocate sottovento alla CTE (Vado L. via Aurelia e Quiliano mercato generale), ma non in quelle esterne all’area di ricaduta e/o interessate da sorgenti tipiche dell’ambiente urbano. Le concentrazioni atmosferiche di anidride solforosa (SO2) si sono ridotte in modo eclatante soprattutto a Vado (-69,42 %), ma anche presso Savona Varaldo (-45,24 %)".

La consulenza tecnica della Procura, utilizzando gli stessi dati delle centraline ARPAL, sconfessa dunque clamorosamente il documento ARPAL 2018 recante “non si osserva una diminuzione di entità significativa dopo lo stop dei gruppi a carbone della CTE”, documento peraltro sbandierato dalle difese degli imputati quasi ad ogni udienza di questo processo.

"Un tale esito, al di là della sua rilevanza processuale, che verrà evidentemente valutata dal Giudice, solleva pesanti interrogativi su quest'ultimo studio ARPAL, su cui gli amministratori e i politici locali e regionali non possono evitare di confrontarsi - specificano da Uniti per la Salute - All'udienza odierna dinanzi al Tribunale di Savona il consulente tecnico della Procura dott. Stefano Scarselli ha illustrato gli esiti di una consulenza conferitagli nel 2019, producendo una relazione contenente la valutazione degli effetti dovuti alla chiusura dei gruppi a carbone sulla qualità dell'aria e sulla flora sensibile nel territorio circostante. In particolare, da un lato, il consulente ha esaminato i dati registrati nelle rete di monitoraggio provinciale della qualità dell'aria ARPAL e, dall'altro, ha esposto gli esiti delle nuove misure di biodiversità lichenica (2019) effettuate in un congruo numero di stazioni già campionate nel 2012 per conto della Procura per realizzare un confronto scientifico ante e post chiusura dei gruppi a carbone avvenuta nel 2014".

"Il consulente tecnico della Procura ha innanzitutto riferito dell'esame del documento ARPAL del 2018 allegato al verbale della riunione dell’Osservatorio Regionale salute-ambiente del 9 luglio 2018, documento che è stato reiteratamente citato dalle difese degli imputati nell'intento di dimostrare come non vi fossero state riduzioni significative degli inquinanti con la chiusura dei gruppi a carbone - puntualizzano dall'associazione - L'esame del documento ARPAL da parte del dottor Scarselli e delle specialiste Laura Tositti ed Erika Brattich dell'Università di Bologna (ausiliarie del dottor Scarselli) ha evidenziato innanzitutto i gravi limiti delle centraline utilizzate da ARPAL (anche in ragione della loro collocazione), oltreché l'inadeguatezza delle modalità con cui sono stati trattati i dati (aggregati mensili e non giornalieri), senza considerare inoltre l'influenza dalla meteorologia". "Il dottor Scarselli ha confrontato i dati emersi dai rilevamenti dell'indagine del 2019 sulla Biodiversità lichenica con i dati dei rilevamenti effettuati prima della chiusura dei gruppi a carbone e gli esiti delle misure, ripetute nelle medesime stazioni a distanza di sette anni e a cinque anni dalla chiusura dei gruppi a carbone della centrale Tirreno Power, hanno restituito un quadro totalmente mutato evidenziando un sensibile miglioramento della situazione di biodiversità lichenica - specificano - Questo notevole miglioramento avvenuto dopo la chiusura dei gruppi a carbone è stato particolarmente evidente nelle zone esposte alle ricadute degli inquinanti della centrale (con salti in positivo anche di due classi) mentre non si sono registrati miglioramenti nelle zone non esposte. Il venir meno dell’effetto della maggiore sorgente di inquinamento della zona si è riflettuto in una significativa e misurabile riduzione del danno alla flora lichenica. In una situazione di sostanziale invarianza dell’impatto dovuto agli altri fattori di pressione antropica ancora attivi nell’area, tale riduzione del danno si è espressa in misura rilevante solamente nelle zone di ricaduta delle emissioni della centrale; mentre, al contrario, nelle stazioni esenti dall’effetto delle emissioni della CTE (sopravento ai camini), non si è registrata alcuna variazione significativa della Biodiversità Lichenica".

"I benefici più consistenti e apprezzabili a seguito della chiusura dei gruppi a carbone sono stati registrati nelle zone di massima ricaduta e cioè nelle stazioni del Promontorio di Bergeggi e di Valle di Vado. Particolarmente degno di nota, sia per consistenza e sia per il peculiare significato ambientale ed ecologico che riveste è il miglioramento riscontrato sul Promontorio di Bergeggi (area protetta e di pregio naturalistico ricadente nella omonima Riserva Naturale Regionale, nonché Sito di Interesse Comunitario) che ha registrato un incremento dell'indice di biodiversità lichenica di circa il 96%. Il consulente precisa che la risposta positiva della flora lichenica registrata in questo sito, identificato da tutti i modelli previsionali applicati alle emissioni della CTE quale zona di massima ricaduta in termini assoluti, è dunque "macroscopica e incontrovertibile" concludono da Uniti per la Salute.