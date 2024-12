Aurelia Bis, prosegue lo sciopero dei lavoratori: "A rischio la tredicesima"

Prosegue lo sciopero. Questa la decisione dei lavoratori rimasti sul cantiere dell'Aurelia Bis che questa mattina hanno svolto un'assemblea.

Dopo le rassicurazioni durante la riunione in Prefettura di martedì scorso dell'azienda appaltatrice Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture per il pagamento della cassa edile arretrata da marzo entro il 15 dicembre, i dipendenti, rimasti circa in 15 (erano 40 ma poi tra dimissioni e contratti scaduti erano passati a 25 e poi ulteriormente scesi) hanno optato per incrociare le braccia fino all'effettivo pagamento.

Una decisione di netta difficoltà da parte di Ici che sta tenendo in apprensione non solo i lavoratori ma anche le organizzazioni sindaci e i sindaci dei comuni coinvolti dall'infrastruttura.

“Questa mattina si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’Aurelia Bis di Savona, la decisione è stata quella di proseguire lo sciopero fino a quando ICI non pagherà gli arretrati alla Cassa Edile, circa 80mila euro, e salderà ai lavoratori le indennità per il pranzo che non sono più arrivate - spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria Siamo arrivati al punto che in occasione della cerimonia di Santa Barbara i lavoratori sono stati costretti ad autofinanziarsi perché l’azienda ha detto che non aveva soldi mentre in tutta Italia sono le imprese a pagare la festa molto sentita da tutti i minatori".