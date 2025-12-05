 / Cronaca

Cronaca | 05 dicembre 2025, 14:33

Grave l'avvocato Alessandro Stipo: centrato da un'auto, le sue condizioni critiche in Rianimazione

Il noto legale loanese era stato investito lo scorso 28 novembre in via Genova. Non è in pericolo di vita

Grave l'avvocato Alessandro Stipo: centrato da un'auto, le sue condizioni critiche in Rianimazione

Non è in pericolo di vita ma è attualmente in gravi condizioni l'avvocato Alessandro Stipo investito lo scorso 28 novembre a Loano.

Il noto legale loanese, ex presidente del Lions Club Loano Doria e attuale revisore dei conti, è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Stipo dopo le 23 era stato travolto da un’automobile in via Genova.

Immediato l'intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e l’automedica del 118.

Le forze dell'ordine erano intervenute per rilevare l'incidente.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium