Savona, rapina e aggredisce un cittadino somalo: arrestato marocchino salito sul muro di cinta della Questura

Nella giornata odierna a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un trentacinquenne di origine marocchina, in esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Savona per il reato di rapina aggravata.

Il provvedimento è scaturito da una complessa attività d’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, a seguito di una rapina commessa il 25 giugno scorso a Savona ai danni di un cittadino di origini somale. La vittima era stata derubata del portafogli e del cellulare ed aggredita a colpi di spranga.

L’arrestato, il 6 luglio scorso, dopo essere stato denunciato dai poliziotti delle Volanti per il danneggiamento di un ciclomotore in piazza del Popolo, si era reso protagonista, nel cortile della Questura, di un atto dimostrativo salendo sul cornicione del muro di recinzione della struttura e manifestando intenti autolesionistici.