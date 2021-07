Danneggia un motorino in piazza del Popolo, poi sale sul muro di cinta della Questura di Savona: denunciato un 35enne marocchino

Ieri sera a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà un trentacinquenne di origini marocchine, con precedenti di Polizia, con l’accusa di danneggiamento aggravato di un motorino avvenuto intorno alle 23,30 in piazza del Popolo.

L’uomo è stato condotto in Questura dai poliziotti delle Volanti per essere identificato e denunciato, una volta concluse le formalità previste, mentre veniva accompagnato all'ingresso del portone della Questura, si è arrampicato sul muro di cinta dell'edificio salendo sul cornicione dello stesso dal quale, in forte stato di agitazione ha cominciato ad urlare ed inveire all'indirizzo dei poliziotti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno anche allestito il materasso gonfiabile anti caduta in quanto l’uomo minacciava di volersi buttare. Dopo molti tentativi il personale intervenuto è riuscito a convincerlo a scendere e a salire su un’ambulanza per gli accertamenti medici del caso. L’uomo verrà quindi denunciato anche per i fatti suesposti.