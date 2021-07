Calizzano, campo sportivo all’avanguardia con le luci a led (FOTO e VIDEO)

“Oltre a consentire l'utilizzo serale e notturno dell'impianto per le relative attività sportive, l'intervento manutentivo permetterà l'utilizzo dell'area per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso, attivando così per il nostro paese un servizio a dir poco importantissimo per tutta la comunità e il territorio in caso di necessità ed emergenze; e sempre in ottica emergenziale, di valorizzare l'utilizzo e la fruibilità dell'area dell'impianto nel piano di Protezione Civile Comunale, per tutte le attività di soccorso e ricovero”.