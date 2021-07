A Daniela Tessore e all’associazione intitolata a suo padre Franco il “Premio alla Buona Volontà”

È andato alla soprano Daniela Tessore e alla Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica di Cairo Montenotte il “Premio alla Buona Volontà” consegnato dalle mani di Dino Rossetti, presidente dell’Aicas (Associazione Interscambi Culturali, Artistici e Sociali), dell’Ucepi (Unione Cittadini Esperti Professionisti Internazionali) e del Progetto Niv, nel corso della IV edizione del “Gran Galà della Buona Volontà – cultura, musica, ricerca, imprenditoria, comunicazione e organizzazione di eventi” che si è tenuto ieri sera, 17 luglio, nel teatro della città di Limone Piemonte.

Il premio è stato conferito per le attività solidali svolte dalla Tessore e dall’associazione da lei diretta, in particolare per il concorso benefico “Cantalitalia”, organizzato in collaborazione con Music Style L’Atelier delle Voci, di cui la soprano è titolare. Il concorso benefico, partito come “CantaCairo” nel 2017, si è evoluto nel “CantaCairo a Sanremo” nel 2019 e nel “Cantalitalia” nel 2020, con l’obiettivo di raggiungere tutte le regioni del Paese e di far sentire le persone meno sole durante il lockdown.

“Ringrazio Dino Rossetti, che aveva dimostrato interesse già nel 2020 per la nostra iniziativa ‘Cantalitalia’ – racconta Daniela Tessore emozionata, dopo l’esibizione che ha ottenuto fragorosi applausi a scena aperta - Per me e per tutti gli associati della FT associazione culturale è un grande onore, dopo il successo nazionale, ricevere un vero e proprio riconoscimento dagli amici del Piemonte. Un riconoscimento morale che attribuisce valore all’impegno costante profuso da tutto lo staff FT in ogni iniziativa scaturita dal cuore”.

La serata, condotta da Gabriella Giordano, storica speaker di Radio Monte Carlo, ha visto premiare eccellenze dell’imprenditoria, quali Franco Biraghi, Giuseppe Piumatti, Maurizio Anselma, il biologo Tancredi Militano, il dottor Lorenzo Repetto, e artisti che si sono distinti, come Kim Mi Hyo, Danilo Paparelli, Alberto Colman e Daniela Tessore con l’associazione culturale FT.

Proprio pochi giorni fa, il 13 luglio, è partito il “Cantalitalia 2021”, (leggi qui la notizia) che si fonda sul desiderio di tenere vive arte e cultura, in un momento in cui questi settori sono particolarmente sofferenti a causa delle lunghe chiusure dovute alla pandemia.

Il “Cantalitalia” dà nome anche a un crowdfunding (www.cantalitalia.starteed.eu) a sostegno della Franco Tessore Associazione Culturale, per permetterle di continuare le sue attività di promozione della cultura a sfondo benefico. Parte del ricavato del crowdfunding sarà devoluto all’Associazione Diversamente, che si occupa di persone con diverse disabilità, e a #nonpossoparlare, iniziativa contro la violenza sulle donne di Rosella Scalone. In passato l’associazione ha fatto donazioni agli sfollati di Genova dopo la caduta del Ponte Morandi, ai terremotati di Accumoli e ad associazioni che si occupano di malati terminali e di persone con disabilità.

La solidarietà è uno dei pilastri su cui si fonda la FT associazione culturale. Oltre a organizzare concerti e spettacoli a sfondo benefico, dal 2019 l’associazione collabora con il centro socio riabilitativo Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte, gestito dalla Cooperativa Lanza Del Vasto. Il progetto “CantaVillaSanguinetti” vede Daniela Tessore trasmettere la sua passione e la sua conoscenza del canto ai ragazzi del centro, a titolo di volontariato.

“Queste attività sono state il modo per sentirmi viva e poter comunque fare qualcosa, nel mio piccolo, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, visto che gli incontri si sono svolti online, così come online è stato anche il nostro Cantalitalia – spiega la Tessore - Devo un enorme grazie a chi appoggia le mie idee e ha lavorato insieme a me ai progetti: lo staff della FT e soprattutto il presidente Aldo Giannuzzi, autore di grafiche e video. Un grande grazie anche a Michela Caviglia e Gabriele Ferraro, preziosi collaboratori dei progetti. Ora è partita la nuova edizione del Cantalitalia, nella speranza di riuscire a fare ancora qualcosa di buono”.

Al “Cantalitalia 2021” si può partecipare sia inviando un proprio video in cui ci si esibisce in qualche arte, sia donando un aiuto all’omonimo crowdfunding. “Da soli è difficile, ma in tanti si può fare la differenza - aggiunge la soprano - Invito tutti a sostenere l’arte e la cultura, che sono l’anima della nostra Italia, senza dimenticare mai anche l’aspetto benefico, al quale il nostro presidente Aldo Giannuzzi è sempre molto attento”.

Il premio, un’opera realizzata a mano da Carla Tomatis, artista con una carriera trentennale che vanta esposizioni in tutto il mondo, compreso il Louvre di Parigi, porta i colori della bandiera italiana e rappresenta un insieme di volti a simboleggiare le tante eccellenze italiane.

La soprano Daniela Tessore ha ricevuto il prestigioso premio insieme al presidente Aldo Giannuzzi e ai membri del consiglio direttivo Alberto Ferraro e Roberta Blangero. Presenti alla premiazione anche Anna Robaldo, socio fondatore dell’associazione, e i collaboratori Michela Caviglia e Gabriele Ferraro.