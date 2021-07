La preoccupazione dei Cittadini Stanchi: "Come sarà la città– the day after Albenga notti medievali?”

Arriva dal gruppo albenganese dei “Cittadini Stanchi” una manifestazione di forte preoccupazione per i problemi di “educazione civica” da parte di alcuni residenti e frequentatori di Albenga, città che da giovedì 22 a domenica 25 luglio vedrà lo svolgersi di “Albenga notti medievali”, edizione speciale del Palio Storico. “Già in situazione di normalità possiamo constatare quotidianamente problemi di educazione, mancanza di senso civico e rispetto per il decoro cittadino da parte di persone che dimorano o frequentano Albenga – spiega Angelo Pallaro, in qualità di portavoce dei 'Cittadini Stanchi'– Purtroppo, per noi che ci prodighiamo nel monitoraggio delle problematiche della città è una costante rilevare atti incivili che si concentrano in modo particolare nel centro storico. Abbiamo filmato persone che urinano nelle fontanelle, vomitano, lasciano sporcizia senza rispetto alcuno”.

“Albenga è cresciuta negli ultimi anni e, soprattutto il centro storico ha visto un’evoluzione che, per tanti versi, è positiva. Ma, vista la sua crescita e lo sviluppo della cosiddetta ‘movida’, andrebbe valutato un piano per rispondere alle nuove esigenze che si sono create – continua Pallaro - Crediamo che l’installazione di bagni pubblici possa andare incontro alle necessità fisiologiche delle numerose persone che frequentano la città, che non possono contare solo sulle toilette dei locali ristorativi, ed evitare scene incresciose di persone che urinano in giro ormai senza ritegno”.

“In questa sede non vogliamo affrontare altre problematiche, solo focalizzarci sulla città in cui potremmo ritrovarci il giorno dopo ‘Albenga notti medievali, che ci preoccupa vista l’affluenza prevista”.