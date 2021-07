Carenza di 14 anestesisti: la Asl 2 pubblica il bando per l'assunzione di 4 specialisti

Un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 anesisti. L'Asl 2 savonese darà vita al concorso visto che nelle Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione (P.O. Levante e P.O. Ponente), è presente una carenza di specialisti anestesisti, che si attesta in 14 posizioni vacanti.

"La carenza di personale sopraccitata risulta ulteriormente gravata dall'assenza del Direttore della Struttura di Levante, che ha determinato l'affidamento delle facenti funzioni ad uno dei medici della Struttura - viene spiegato nella determina dell'Asl - Nella prima metà del 2021, inoltre, ben tre specialisti hanno rassegnato le dimissioni ed è previsto, per il prossimo mese di settembre, il collocamento a riposo per limiti di età del Direttore della S.C. 118 e Emergenza Territoriale".

Per colmare le lacune l'azienda sanitaria savonese, oltre alla procedura concorsuale arrivata da Alisa per la copertura a livello regionale di 23 posti per anestesia e rianimazione, aveva comunicato di disporre di 4 deroghe ulteriori rispetto alle 10 già messe a bando, per un totale di 14 posti da ricoprire con lo scorrimento accentrato della graduatoria.

Saranno inoltre disponibili, nel caso non fosse stato possibile ricoprire i posti con medici specialisti o che abbiano conseguito la specializzazione successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad assumere medici specializzandi a tempo determinato.

Nel maggio del 2019 era stato indetto un concorso e tre avvisi pubblici ad agosto 2019, marzo 2020 e giugno 2021 ed erano poi state disposte tre assunzioni a tempo indeterminato.