Finto centro massaggi a Savona, i gestori fanno scena muta davanti al Gip

Hanno fatto scena muta i due gestori del finto centro massaggi di via Carissimo e Crotti a Savona sequestrato lo scorso 15 luglio dalla guardia di finanza e al cui interno veniva svolta attività di prostituzione.

I titolari, che davanti al gip Emilio Fois in Tribunale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per violazione della legge Merlin ed erano state emesse 2 ordinanze cautelari (obbligo di dimora) nei loro confronti.

Le fiamme gialle della Compagnia savonese hanno individuato il centro massaggi e benessere gestito da cittadini di nazionalità cinese, assiduamente frequentato da numerosi avventori, pubblicizzato anche su siti internet attraverso fotografie di giovani ed avvenenti donne, in pose palesemente volte ad attirare l’attenzione dei clienti.

I militari avevano infatti accertato che nei confronti dei clienti del centro massaggi, spesso italiani e di ogni estrazione sociale, durante le sedute, le “massaggiatrici” tutte di etnia cinese erano solite proporre prestazioni sessuali “extra”, in cambio di denaro.

Infatti, all’interno del centro, giovani donne cinesi sempre diverse, si erano nel tempo prostituite abitualmente e l’attività illecita era di fatto gestita dalla titolare del centro massaggi e dal suo compagno, entrambi cinesi e da molti anni in Italia, i quali incassavano il denaro corrisposto dai clienti per le prestazioni sessuali ricevute.

L’attività era particolarmente organizzata, tanto che ai clienti veniva addirittura fornita una tessera, sulla quale venivano annotate di volta in volta le prestazioni eseguite e, al raggiungimento di un determinato numero di sedute, si maturava il diritto ad un “bonus”.

Una parte del denaro incassato veniva trattenuto dalla titolare del centro e dal suo compagno, mentre un’altra parte veniva restituito alle giovani prostitute; è stato altresì accertato che in qualche occasione la stessa titolare dell’attività si è più volte prostituita.

Da quanto emerso dall’attività investigativa, nello stesso finto centro massaggi venivano praticate circa 20 prestazioni al giorno ed applicata una tariffa media di 100 euro cadauna, per un incasso mensile totale di oltre 55 mila euro, a fronte delle quali non è stato emesso alcun documento fiscale.

Per quest'ultima circostanza sono in corso approfondimenti di natura amministrativa, finalizzati al recupero a tassazione di base imponibile, anche di natura illecita, sottratta a tassazione.

Oltre 87mila euro in contanti invece sono stati sequestrati nella perquisizione, divisi in mazzette da 100 euro.