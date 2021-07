Calizzano, cedimento manto stradale sulla Sp 490: lavori in frazione Caragna

Manutenzione straordinaria lungo la Sp 490 in frazione Caragna a Calizzano, in corrispondenza della strettoia adiacente la chiesa parrocchiale. La provincia di Savona, ente gestore della strada, ha predisposto tale intervento per un cedimento della struttura sottostante al manto stradale. Un'operazione assolutamente indifferibile per evitare ulteriori aggravamenti della situazione.

Grazie alla disponibilità dell'impresa affidataria, i lavori verranno svolti in orario notturno. E' stata dunque disposta l'interruzione della viabilità per mercoledì 21 luglio dalle ore 18 fino a giovedì 22 luglio alle 6. E in caso di necessità per l'ultimazione dei lavori, nuovamente nella giornata successiva da giovedì 22 luglio sempre alle ore 18 fino a venerdì 23 luglio alle ore 6.

"Si è concordato con l’impresa di procedere agli interventi nei termini e modalità che possano arrecare meno disagio alla viabilità, non potendo peraltro non tener conto delle necessità tecniche per l'effettuazione dell’intervento" spiega il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.