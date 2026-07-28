Andora “Note d’estate” con il soprano Paola Francesca Natale e il pianista compositore e direttore d’orchestra Keith Goodman

Un viaggio musicale tra opera, lirica, musica da camera e grandi melodie del Novecento. Venerdì 1° agosto, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazzetta Santa Rita, andrà in scena “Note d’estate”, Concerto benefico sotto le stelle organizzato dall’Associazione Andora Più, con il Patrocinio del Comune di Andora. L’ingresso è libero.

Protagonisti della serata saranno il soprano Paola Francesca Natale, artista applaudita nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali, e il pianista, compositore e direttore d’orchestra Keith Goodman, musicista italoamericano dalla brillante carriera concertistica. Insieme proporranno un programma ricco di fascino che attraversa oltre un secolo di musica, da Bellini a Gershwin, da Mascagni a Lehár, alternando celebri pagine del repertorio lirico a raffinate composizioni pianistiche.

Con “NOTE D’ESTATE”, l’Associazione Andora Più propone un evento di alto profilo artistico che arricchisce il calendario estivo della città, offrendo a residenti e turisti l’occasione di vivere una serata all’insegna della grande musica in una delle piazze più caratteristiche di Andora.

Il pubblico potrà ascoltare Vaga luna di Bellini, la Sonata n. 55 di Cimarosa, la Tarantella di Maria Malibran, l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, Malìa di Tosti, il Preludio n. 2 e Summertime di Gershwin, il Notturno op. 54 di Grieg, Smile di Charlie Chaplin, i 4 Preludi op. 111 dello stesso Keith Goodman, Al cavallino bianco e Occhioni blu di Robert Stolz, la Canción n. 6 di Federico Mompou e Le Grisettes di Franz Lehár.



A rendere ancora più speciale la serata sarà un fuori programma: il tenore Antonio Della Mura e la ballerina Camilla Durante saranno ospiti del concerto e offriranno al pubblico un’esibizione sulle note del celebre brano “Granada”, regalando un finale ricco di emozione e spettacolo.

Il concerto è ad ingresso libero. Le eventuali offerte raccolte durante la serata saranno devolute all’Associazione Rachele Franchelli APS, a sostegno delle famiglie di giovani pazienti oncologici.



Nel corso dell’evento è inoltre previsto un incontro con Mary Caridi, autrice del libro La Capofamiglia, che offrirà un momento di riflessione e condivisione.



Paola Francesca Natale, diplomata con il massimo dei voti e la lode, ha costruito una prestigiosa carriera internazionale collaborando con direttori d’orchestra del calibro di Daniel Oren, Roberto Abbado, Donato Renzetti e Bruno Campanella, e con registi come Franco Zeffirelli e Gigi Proietti. Ha calcato i palcoscenici dei principali teatri italiani e stranieri, dall’Opera di Roma al Teatro San Carlo di Napoli, dalla Fenice di Venezia fino alla NHK Hall di Tokyo, esibendosi inoltre in tournée in Europa, America, Brasile, Giappone ed Emirati Arabi.

Keith Goodman, diplomato in Pianoforte, Composizione, Direzione d’Orchestra, Strumentazione per Banda e Musica Corale presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, è autore di numerose composizioni premiate ed eseguite in Italia e all’estero. Direttore stabile dell’Orchestra San Giovanni, fondatore del coro Vox Artis e direttore dell’Orchestra dell’Università Parthenope di Napoli, affianca all’attività concertistica quella di compositore, divulgatore e direttore artistico del Festival Barocco Napoletano.