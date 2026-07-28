 / Attualità

Attualità | 28 luglio 2026, 16:21

Savona, il doposcuola popolare Claudio Parrotta cerca volontari per il nuovo anno scolastico

Dopo l’esperienza avviata negli scorsi anni, il doposcuola di via Zara cerca nuove persone disponibili ad affiancare gli studenti nello studio e a costruire uno spazio di comunità nel quartiere Villapiana

Savona, il doposcuola popolare Claudio Parrotta cerca volontari per il nuovo anno scolastico

Il Comitato Villapiana La Rusca lancia l’appello: “Un aiuto concreto ai ragazzi, uno spazio di condivisione e solidarietà nel quartiere”
Un appello alla partecipazione e al volontariato per sostenere i ragazzi nello studio e creare un punto di riferimento per il quartiere. Il Doposcuola popolare antifascista e antirazzista Claudio Parrotta, promosso dal Comitato Villapiana La Rusca, cerca nuovi volontari in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

L’iniziativa, che si svolge nei locali di via Zara, punta a coinvolgere persone disponibili a mettere a disposizione tempo ed energie per affiancare bambini e adolescenti nelle attività scolastiche.

“Hai un po’ di tempo libero e vuoi metterlo a disposizione della comunità? – è l’appello lanciato dagli organizzatori –. Il Doposcuola popolare Claudio Parrotta sta cercando nuovi volontari per il prossimo anno scolastico”.

L’obiettivo del progetto, spiegano dal comitato, è offrire un sostegno concreto alle famiglie e agli studenti, creando allo stesso tempo uno spazio di incontro e socialità. “Unirsi a noi significa offrire un aiuto concreto ai ragazzi con lo studio, creare uno spazio di condivisione e fare la differenza nel nostro quartiere”, sottolineano i promotori.

Il doposcuola si propone come un’esperienza basata sulla partecipazione dal basso e sulla collaborazione tra abitanti del quartiere. “Non servono superpoteri – spiegano gli organizzatori – bastano pazienza, entusiasmo e voglia di dare una mano”.

Il progetto porta il nome di Claudio Parrotta, figura a cui il comitato ha scelto di dedicare l’attività educativa, richiamando un’idea di impegno sociale legata alla solidarietà, all’inclusione e al contrasto delle discriminazioni.

“Per noi l’antifascismo e l’antirazzismo sono valori quotidiani, che si traducono nel garantire a tutti pari opportunità e nel costruire comunità più accoglienti”, spiegano dal Comitato Villapiana La Rusca. “Il doposcuola è uno spazio aperto, dove i ragazzi possono trovare supporto nello studio ma anche relazioni, ascolto e confronto”.

La ricerca di nuovi volontari è rivolta a chiunque abbia voglia di contribuire, senza la necessità di particolari competenze professionali: è sufficiente la disponibilità a seguire gli studenti e accompagnarli nel percorso scolastico.

Per informazioni è possibile lasciare un contatto presso l’Aps Generale, in via San Lorenzo 25R, e sarà poi il comitato a ricontattare gli interessati.

“Un piccolo gesto per te può fare una grande differenza per loro”, è il messaggio finale dei promotori, che invitano cittadini e cittadine a partecipare a un progetto pensato come servizio per il quartiere.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium