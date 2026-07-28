Savona, il doposcuola popolare Claudio Parrotta cerca volontari per il nuovo anno scolastico

Il Comitato Villapiana La Rusca lancia l’appello: “Un aiuto concreto ai ragazzi, uno spazio di condivisione e solidarietà nel quartiere”

Un appello alla partecipazione e al volontariato per sostenere i ragazzi nello studio e creare un punto di riferimento per il quartiere. Il Doposcuola popolare antifascista e antirazzista Claudio Parrotta, promosso dal Comitato Villapiana La Rusca, cerca nuovi volontari in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

L’iniziativa, che si svolge nei locali di via Zara, punta a coinvolgere persone disponibili a mettere a disposizione tempo ed energie per affiancare bambini e adolescenti nelle attività scolastiche.

“Hai un po’ di tempo libero e vuoi metterlo a disposizione della comunità? – è l’appello lanciato dagli organizzatori –. Il Doposcuola popolare Claudio Parrotta sta cercando nuovi volontari per il prossimo anno scolastico”.

L’obiettivo del progetto, spiegano dal comitato, è offrire un sostegno concreto alle famiglie e agli studenti, creando allo stesso tempo uno spazio di incontro e socialità. “Unirsi a noi significa offrire un aiuto concreto ai ragazzi con lo studio, creare uno spazio di condivisione e fare la differenza nel nostro quartiere”, sottolineano i promotori.

Il doposcuola si propone come un’esperienza basata sulla partecipazione dal basso e sulla collaborazione tra abitanti del quartiere. “Non servono superpoteri – spiegano gli organizzatori – bastano pazienza, entusiasmo e voglia di dare una mano”.

Il progetto porta il nome di Claudio Parrotta, figura a cui il comitato ha scelto di dedicare l’attività educativa, richiamando un’idea di impegno sociale legata alla solidarietà, all’inclusione e al contrasto delle discriminazioni.

“Per noi l’antifascismo e l’antirazzismo sono valori quotidiani, che si traducono nel garantire a tutti pari opportunità e nel costruire comunità più accoglienti”, spiegano dal Comitato Villapiana La Rusca. “Il doposcuola è uno spazio aperto, dove i ragazzi possono trovare supporto nello studio ma anche relazioni, ascolto e confronto”.

La ricerca di nuovi volontari è rivolta a chiunque abbia voglia di contribuire, senza la necessità di particolari competenze professionali: è sufficiente la disponibilità a seguire gli studenti e accompagnarli nel percorso scolastico.

Per informazioni è possibile lasciare un contatto presso l’Aps Generale, in via San Lorenzo 25R, e sarà poi il comitato a ricontattare gli interessati.

“Un piccolo gesto per te può fare una grande differenza per loro”, è il messaggio finale dei promotori, che invitano cittadini e cittadine a partecipare a un progetto pensato come servizio per il quartiere.