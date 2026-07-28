Cairo, riparte il cantiere sulla Sp 41: al via i lavori sul secondo ponte

La Provincia di Savona riapre il cantiere sulla Sp 41 “Pontinvrea-Montenotte”. Dopo il completamento degli interventi sul primo manufatto, da lunedì 27 luglio sono ripresi i lavori di demolizione e ricostruzione del secondo ponte, situato nel territorio comunale di Cairo Montenotte. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, il tratto interessato sarà nuovamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il provvedimento ricorda come i due attraversamenti della Sp 41, situati ai chilometri 6+500 e 7+830, siano stati oggetto di verifiche tecniche che hanno evidenziato un grave stato di degrado delle strutture in cemento armato. In particolare, sono stati riscontrati ammaloramenti, lesioni localizzate e infiltrazioni d’acqua che, aggravate dal gelo invernale, avrebbero potuto compromettere la stabilità dei manufatti, con il rischio di cedimenti.

L’intervento rientra nell’attività di monitoraggio avviata dalla Provincia di Savona dopo le disposizioni introdotte dal Ministero delle Infrastrutture nel 2017, che hanno attribuito agli enti proprietari dei ponti e dei viadotti la responsabilità di verificarne la transitabilità e rilasciare i relativi nulla osta.

L’ordinanza impone inoltre all’impresa incaricata dei lavori di adottare tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie per ridurre al minimo i disagi ai residenti. Dovranno infatti essere garantiti, dove compatibili con le lavorazioni, l’accesso pedonale alle abitazioni in condizioni di sicurezza, il passaggio continuo dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, l’accesso ai servizi pubblici essenziali e un’adeguata segnalazione e delimitazione dell’area di cantiere.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai residenti che necessitano di utilizzare i propri veicoli. L’impresa dovrà infatti individuare specifiche finestre temporali di sospensione delle lavorazioni per consentire l’ingresso e l’uscita delle auto, secondo modalità concordate con la Direzione dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza.