Savona 2021, la lista "Andare Oltre" presenta il suo concetto di "pet friendly": "Una città amica degli animali è una città più vivibile"

Una città "pet friendly", che metta d'accordo i moltissimi proprietari di pelosi, quasi ottomila nel capoluogo, e chi non ha una animale come base per una città più vivibile e quindi maggiormente attrattiva, anche dal punto di vista turistico.

Questo il senso della camminata organizzata nel pomeriggio al Prolungamento dai componenti della lista "Andare Oltre" che presenterà come possibile sindaco Luca Aschei, accompagnato dalla candidata Lucia Craviotto, di professione veterinaria, e diversi simpatizzanti insieme ai loro amici a quattro zampe.

Un programma che, assicurano dalla lista, ha come punto di forza il "costo zero" per le casse comunali perché portato avanti con la collaborazione di aziende produttrici di prodotti per animali a sostegno delle iniziative.

Tra i punti proposti quelli riguardanti gli spazi per i cani, con la sistemazione delle apposite aree con accesso gratuito, dotate di fontane, tettoia e zona d'ombra, con almeno un'area attrezzata per l'agility, oltre a spiagge libere fruibili tutto l'anno. Entrambe questo tipo di aree da dotarsi di custode, scelti tra obiettori di coscienza o soggetti diversamente abili, per garantirne decoro e sicurezza.

L'intenzione è quella di puntare anche sulla informazioni concorsi gratuiti relativi al corretto comportamento nelle zone pubbliche, soprattutto per i nuovi possessori, progetti educativi anche nelle scuole, per insegnare a conoscere e rispettare gli animali da compagnia ed il corretto approccio da tenere con essi sin da bambini.

Come detto, importanza particolare alla combinazione pet friendly-turismo, con l'intenzione di organizzare gare di agility e mostre canine e feline. Introiti per il Comune da utilizzarsi per il mantenimento delle aree dove posizionare plance pubblicitarie per promozionare prodotti per animali.

Importanza non solo ai cani quindi, ma anche verso i felini con la riorganizzazione delle colonie a loro dedicate dotando le di ripari adeguati e caldi per la stagione invernale e punti di erogazione d'acqua garantendo una maggiore supervisione da parte del Comune e un supporto più concreto a volontari e associazioni già presenti.

Tra le idee anche quella di istituire il premio di "Cane Educato" coinvolgendo al miglioramento e al rispetto di tutti. Il rispetto verso le aree pubbliche, come le vie in città e il rispetto verso tutti i cani, ma soprattutto verso migliori e ben educati padroni.

"Con questo nuovo modo di affrontare la situazione si arriva alla corretta convivenza dove non ci si scontrerà più tra possessori e non animalisti convinti. Tutti saranno più soddisfatti".