"Insieme Cambiamo Spotorno", domani (28 luglio) un confronto pubblico sul futuro del paese

Domani 28 luglio alle 17 sulla Terrazza Alga Blu sul Lungomare di Spotorno un appuntamento in preparazione della campagna elettorale organizzato dai gruppi consiliari "Spotorno nel Cuore" e "Adesso Spotorno". L‘evento sarà aperto dai capogruppo in consiglio, Giancarlo Zunino e Franco Riccobene.

"'Insieme Cambiamo Spotorno', lo slogan utilizzato che intende aprire ad una coalizione ampia e partecipata, che sappia rappresentare la maggioranza degli spotornesi che saranno chiamati al voto in autunno per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale" spiegano i due gruppi consiliari.

"Il dibattito proposto è sul futuro di Spotorno che necessita di un forte impegno per rilanciare l‘economica turistica, per nuove infrastrutturale, con al centro le politiche giovanili e una particolare attenzione al sociale, allo sport ed alla scuola, dal nido alle superiori".