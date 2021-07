I savonesi Anna Trevisano ed Edoardo Di Cecco cantanti lirici al Palais Schönborn-Batthyány di Vienna

Un’altra eccellenza savonese a rappresentare il Belcanto nella capitale austriaca: i due giovani cantanti savonesi, in scena al fianco della prestigiosa orchestra viennese WBO, hanno ottenuto un largo consenso di pubblico con reiterate standing ovation al Palais Schönborn-Batthyány.

Cresciuti in “Hapax” nel progetto formativo del Maestro Angelo Mulé di Savona, impegnato da dieci anni in un metodo di insegnamento volto alla formazione e all’ avviamento alla carriera di giovani cantanti che integra la didattica tradizionale e lo studio della fisiologia dell’ apparato fonatorio con la messa in scena di opera-studio, Anna Trevisano ed Edoardo di Cecco sono stati fra i protagonisti di allestimenti che li hanno portati ad esibirsi in numerosi teatri italiani (fra cui il Teatro Gabriello Chiabrera di Savona): “La Vedova Allegra” di Franz Lehár, “Le Convenienze ed Inconvenienze teatrali” di Gaetano Donizetti, “Almira” di Georg Friedrich Händel, “Prima la musica e poi le parole” di Antonio Salieri e scene da “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa.

I due allievi del Maestro Angelo Mulé ripartiranno presto per l’Austria per dedicarsi agli impegni musicali della stagione estiva viennese ed affrontare le prime sfide ed ottenere le prime conferme del panorama artistico internazionale.