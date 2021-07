Savona, serranda abbassata per la profumeria Douglas di via Venezia. Le ex dipendenti: "Lasciamo un pezzetto del nostro cuore"

"Purtroppo è arrivato il momento della chiusura. Ci teniamo a salutare con affetto tutte le persone che abbiamo incontrato in tutti questi anni. Lasciamo in questo negozio un pezzetto del nostro cuore".

Così Valentina, Silvia, Silvia, Luisa ed Evelina, ex dipendenti della profumeria Douglas su un foglio esposto sulla vetrina del negozio presente in via Venezia.

La direzione della catena di profumerie Douglas Italia lo scorso fine marzo avevo formalizzato ai sindacati la lista dei 128 punti vendita che viaggiano verso la chiusura. La ristrutturazione coinvolge 457 lavoratori e la catena tedesca aveva già disdettato la maggior parte dei contratti d'affitto dei negozi, tra i quali proprio quello presente nel comune capoluogo a fianco all'Ovs.

Diversi i cittadini che si sono soffermati a leggere il foglio presente potendo così notare l'ufficiale chiusura con le vetrine svuotate e gli scatoloni presenti all'interno.