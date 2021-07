Vigilanza privata, i sindacati minacciano lo stato di agitazione: "Problematiche lavorative vanno risolte"

Aggravamento delle problematiche lavorative per la vigilanza privata. I sindacati scrivono a la Vigile-Vigili dell’Ordine, all'Unione Industriale e alla prefettura di Savona.

"Siamo nuovamente a segnalare le problematiche operative già esposte in sede di incontro presso l’Unione Industriali il 13 luglio, a oggi non risolte e ulteriormente aggravatesi" spiegano le segreterie provinciali di Filcams Cgil Savona e Uiltucs Liguria struttura di Savona, e le Rsu-Rsa Vigile-Vigili dell’Ordine.

Nel dettaglio, i sindacati denunciano queste problematiche: orari di lavoro e turnistica con necessità di verifica congiunta, in merito alla coerenza degli stessi, con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Vigilanza Privata e dalle normative di Legge vigenti in materia; segnalazione ricevute dal personale di ripetute disposizioni di lavoro emesse dalla direzione aziendale, atte a far saltare e spostare i riposi dovuti; costante rientro del personale dalla programmazione ferie; verifica rispetto Decreto 269 per il personale in servizio per trasporto valori; carenza personale; disdetta unilaterale accordo integrativo aziendale.

"Le questioni poste creano una situazione di appesantimento delle condizioni lavorative del personale anche in termini di sicurezza, per mansioni delicate quali quelle svolte dalle guardie giurate e da chi si occupa dei servizi fiduciari di vigilanza" aggiungono i sindacati.

"Pertanto, siamo a chiedere una immediata risoluzione delle questioni poste per evitare l’apertura dello stato di agitazione del personale con relativo coinvolgimento della prefettura, attraverso la attivazione delle procedure di Legge previste in tali casistiche" concludono le rappresentanze sindacali.