Sversamenti irregolari alla Finale Ambiente: richiesto il rito alternativo per un dipendente

Sarebbe una persona l'unico presunto colpevole per lo sversamento irregolare di alcuni percolati dal deposito della Finale Ambiente su cui indagavano dai mesi scorsi i carabinieri del Nucleo di Tutela Ambientale di Genova coordinati dal pm Claudio Martini.

Dagli interrogatori svolti in questi mesi in Procura a Savona, sarebbe emersa la responsabilità di un solo dipendente, per il quale è stata fatta richiesta di rito alternativo.