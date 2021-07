Politica |

Savona 2021, Aschei: "Grande attenzione verso i giovani"

Il candidato sindaco della lista "Andare Oltre" presenta i progetti all'interno del programma elettorale

Luca Aschei, candidato sindaco con la lista "Andare Oltre" alle prossime comunali di Savona punta sui giovani: "Chi mi conosce sa che ho sempre tenuto a loro, forse perché in fondo credo di esserlo ancora. Eventi come Savonaturalmente e Drink Eat organizzati al Priamar fino al 2019 ne sono la testimonianza. Basta cercare su Google. Ci sono ancora i siti. Le cose che mancano vanno fatte davvero". Tanti i progetti all'interno del programma elettorale: una sala musica per suonare e per incidere; piste per skateboard e pattinaggio; campi da pallacanestro e beach volley in spiagge attrezzate; area con attrezzi ginnici all'aperto; giardini e più prati per poter studiare e rilassarsi; la creazione di un circolo letterario; un punto di ascolto psicologico; serate letterarie; un luogo di incontro per attività alternative ed esperienziali per ragazzi, dalla cucina alle lingue e attività artistica; dare la possibilità ai locali di fare musica dal vivo; trasporti migliori anche di notte; bagni pubblici; biblioteca e attività artistiche; sharing monopattini elettrici. Ma non solo. Tra i progetti messi in cantiere anche l'introduzione del sindaco dei giovani: "Tale iniziativa ci consentirà di tastare sempre il polso del mondo giovanile. Questo è il nostro programma. Attendiamo altri suggerimenti" conclude Aschei.

Redazione

