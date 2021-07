Villetta in fiamme a Cairo: ritrovate bottiglie con liquido infiammabile, denunciato un 40enne

Sviluppi nelle indagini sull'incendio divampato all'interno di una villetta familiare situata in via Cuneo a Cairo Montenotte. Gli accertamenti coordinati dal pm Maddalena Sala e affidati ai carabinieri della compagnia cairese hanno portato alla denuncia a piede libero di un uomo di 40 anni.

L'uomo visto nei pressi dell'abitazione e poi allontanatosi poco prima dell'esplosione si è presentato questa mattina in caserma per fornire la propria versione. Una testimonianza però, ritenuta non attendibile dai carabinieri, poiché sempre nella giornata di ieri, il 40enne si sarebbe presentato in ospedale con una ferita lieve da ustione.