Ad Albenga in punta di… Faber!: il 2 agosto appuntamento con i disegni di Mauro Moretti e la musica de Il ClanDestino

In attesa di capire se sarà possibile realizzare “Ottobre De André”, una delle manifestazioni più attese dell'autunno ligure, i Fieui di Caruggi di Albenga davvero instancabili, tengono viva l'attenzione sull'indimenticabile cantautore ligure con l'inaugurazione di una mostra dedicata alle sue canzoni.

Lunedì 2 agosto infatti in piazzetta Torlaro appuntamento alle ore 18 con i disegni di Mauro Moretti e la musica de Il ClanDestino. Mauro Moretti è uno dei più noti disegnatori italiani. Nato come disegnatore di fumetti (Corriere dei piccoli, Corriere dei ragazzi,Sorrisi e canzoni tv) ha illustrato le scatole di molti giochi di ruolo (tra cui Risiko) e ha realizzato due video musicali a fumetti per Roberto Vecchioni. E' molto attivo nella grafica pubblicitaria per le principali aziende italiane e straniere. Sicuramente in molti si saranno imbattuti in qualche sua creazione dai topolini di Parmareggio, alla pubblicità Tim, o, in questo periodo, nelle scatolette e negli espositori in stile vintage della intramontabile Citrosodina.

Da anni il suo impegno è rivolto ad abbinare il disegno alla musica e porta in giro nei teatri italiani "Vedere la musica" eseguendo in diretta nel tempo esatto di una canzone il disegno che la illustra. Ad Albenga ha partecipato con grande successo personale al Premio Fionda a Don Ciotti e a Ottobre De André.

Il 2 agosto esporrà nella suggestiva cornice del Frantoio Sommariva 13 opere ispirate e altrettante canzoni di Fabrizio De André. La mostra, fortemente voluta dai Fieui di caruggi in collaborazione con il comune di Albenga, resterà aperta per tutto il mese, con gli orari del Museo della Civilttà dell'olio.

L'inaugurazione della mostra avverrà all'aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, e sarà accompagnata dalle musiche de Il ClanDestino con Gil, voce, e Guy, chitarra e bouzouki. Al termine, un piacevole rinfresco offerto e curato dal Ristorante le 5 e 25 di via Torlaro e dal Frantoio Sommariva.