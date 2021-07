Alassio, proseguono i lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Pera

Procedono secondo programma i lavori relativi al primo lotto per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Pera.

"In questi giorni - commenta Marco Melgrati, sindaco di Alassio - risultano già visibili i profili del parcheggio che sarà pronto entro la fine di settembre. Nel frattempo è possibile utilizzare quello temporaneo realizzato sull'area del cantiere del plesso scolastico di via Gastaldi: una parte destinata al pubblico, l'altra agli albergatori per le auto dei loro ospiti".

"Appena conclusi i lavori del primo lotto - aggiunge Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici - inizieranno quelli del secondo lotto, già finanziato".