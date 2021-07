Varazze, effettuata la pulizia dei fondali nel mare varazzino (FOTO)

Nella mattinata di ieri è stata effettuata la pulizia dei fondali nel mare di Varazze.

L'iniziativa inserita negli eventi della bandiera blu 2021 è stata effettuata in collaborazione con la Associazione Menkab e la Marina di Varazze non solo per dare un contributo concreto alla pulizia dei fondali ma soprattutto per fare una azione di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del mare e dell'ambiente.

"Il comune di Varazze ci permette di organizzare diverse attività, dalla divulgazione negli istituti scolastici, alla pulizia delle spiagge in collaborazione con i Rotary Riviera del Beigua Varazze - spiega Giulia Calogero di Menkab - Abbiamo avuto oggi la fortuna di collaborare con Paolo Cappucciati, noto subacqueo che sa come muoversi e pulire il fondale senza intaccare la biodiversità".

Martedì scorso è stato svolto un evento-conferenza sulla biodiversità del mar Ligure e sul Santuario dei Cetacei Pelagos con la consegna della bandiera blu al comune e alla Marina.

Oggi, venerdì 30 luglio e sabato 1 agosto spazio ad una mostra dedicata al Santuario con una sezione dedicata alle foto storiche di Varazze e il rapporto con il mare grazie alla collaborazione con Varagine.it e con i circoli nautici varazzini. Sarà presente inoltre una sezione dedicata ai visitors per monitorare tutte le specie rare, e gli avvistamenti degli ultimi 18 mesi.

"Ci sarà inoltre anche un momento per consegnare un flyer ai diportisti per una buona condotta in caso di avvistamenti dei cetacei" ha continuato la ricercatrice di Menkab.