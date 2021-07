Varazze, l'assessore al turismo Bettina Bolla si dimette: "Le capacità di chi verrà dopo di me non vengano bocciate per motivi inspiegabili"

"Voglio ringraziare i quasi 300 varazzini che nel maggio del 2019 hanno riposto in me la loro fiducia scrivendo il mio cognome sulla scheda elettorale. In questi due anni ho lavorato per il bene di tutti i varazzini - prosegue l'ormai ex assessore - Nonostante le difficolta che mi hanno portato a questa scelta e la forte riduzione delle risorse di bilancio sono riuscita ad organizzare, anche con i limiti dovuti dalla pandemia in corso, due importanti calendari di manifestazioni ed eventi, il sito di promozione turistica, un’importante campagna pubblicitaria in tutta Milano, il primo catalogo turistico professionale, che vede per la prima volta uniti tutti gli imprenditori del settore, la partecipazione a fiere turistiche nazionali ed internazionali e in ultimo, ma non per importanza, ad avviare una collaborazione di comprensorio turistico insieme agli assessori al turismo di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Cogoleto e Arenzano".