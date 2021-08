Loano, è separazione tra il consigliere Roberto Franco e il Pd: "Mi è stata negata la candidatura dalla segreteria loanese"

"Come forse qualcuno saprà, ho richiesto la mia candidatura alla segreteria loanese del Partito Democratico alle prossime amministrative di ottobre. Tengo a ricordare che sono circa tre mandati che in consiglio comunale rappresento il mio elettorato e la sinistra come eletto del Partito Democratico. Non credo di aver fatto sfigurare il Pd e tanto meno di non essermi impegnato attivamente nella vita consiliare: essendomi stata negata la candidatura dalla segreteria loanese, mi vedo costretto ad abbandonare il partito in cui avevo fortemente creduto".

Così Roberto Franco, consigliere comunale di minoranza a Loano, comunica la separazione con il Partito Democratico, forza politica nella quale militava.

"Non sono io che lascio il Pd, ma è il Pd che non mi vuole - conclude Franco - Comunque continuerò sempre a muovermi nell'interesse della mia città natale all'interno di una visione politica di sinistra".