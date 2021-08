Mancano medici: l'Asl corre ai ripari a Pietra e Albenga

Carenza di medici negli ospedali del ponente savonese: l'Asl corre ai ripari per garantire la copertura dei turni di guardia attiva presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure (DEA di II livello e sede di trauma center) e presso il Punto di primo Intervento dell’Ospedale di Albenga.

Il servizio di guardia attiva di "Medicina di Emergenza urgenza" all'interno dei due nosocomi è stato affidato, con procedura in via d’urgenza, alla "Altavista Società Cooperativa Sociale A R.L.", con sede legale a Sassuolo (Modena).

Per quanto riguarda il Santa Corona, è prevista la gestione del servizio di guardia attiva diurna, notturna, feriale e festiva per 24 ore tutti i giorni: dal lunedì alla domenica e festivi infrasettimanali compresi.

Relativamente all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, per il Punto di Primo Intervento è interessata la gestione del servizio di guardia attiva diurna, notturna, feriale e festiva, così articolata: orario 08.00 – 20.00, due turni di 12 ore per tutti i giorni dal lunedì alla domenica e festivi infrasettimanali compresi; orario 20.00 – 08.00 un turno di 12 ore per tutti i giorni dal lunedì alla domenica e festivi infrasettimanali compresi.

Il servizio in oggetto avrà la durata di sei mesi, con decorrenza dalle ore 8.00 del 6 agosto 2021, fatti salvi eventuali diversi accordi con l’operatore economico affidatario.