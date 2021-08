Terreni Creativi Festival, la riscossa dei Provinciali al via mercoledì 4 agosto

Provinciali, la dodicesima attesissima edizione di Terreni Creativi, il festival multidisciplinare ideato, diretto e organizzato da Kronoteatro nelle aziende agricole della piana, al via mercoledì 4 agosto.

Il primo appuntamento e quello del 5 agosto si svolgeranno presso l’azienda agricola TerraAlta, in Regione Filuse 5, ad Albenga.

La prima parte della serata sarà suddivisa in due spettacoli intervallati dalla presentazione del libro di Oliviero Ponte di Pino “Un teatro per il XXI secolo - lo spettacolo dal vivo ai tempi del digitale”.

Si inizierà alle 18.45 con Alessandro Berti in Black Dick , Bugie Bianche capitolo primo, in prima regionale, che ripercorre la storia dell’uso del corpo del nero da parte della società bianca europea e americana, virando continuamente tra la conferenza, la confessione, la stand up comedy, la narrazione sarcastica e il concerto; scoprendo la linea che lega l’immagine iconografica delle Black Panthers a quella dei cantanti Hip Hop, decostruendo lo stereotipo di maschio nero per come il porno on line lo propone. Alle 19.45, la presentazione di “Un teatro per il XXI secolo” vedrà Oliviero Ponte di Pino, autore, giornalista e docente universitario, in dialogo con Erica Magris, professoressa associata in studi teatrali presso il Département Théâtre de l’Université Paris 8 – Saint-Denis. Il libro, partendo dalla riflessione su come possa il sistema teatrale superare lo shock della chiusura prolungata delle sale, propone un possibile scenario per il teatro nel nuovo secolo. Questa prima parte si concluderà alle 20.45 con Kudoku, spettacolo, in prima regionale, della personale di danza del coreografo e danzatore Daniele Ninarello, che insieme al compositore Dan Kinzelman esplora lo spazio come luogo in cui trasfigurare il corpo, la sua precarietà, la sua impermanenza, la fatica della resistenza.

La seconda parte della serata si aprirà alle 21.15 con l’Aperitivo quasi cena con prodotti del territorio, cui seguirà, alle 22.30, Best Regards, in prima regionale di Marco D’Agostin, che con questa performance scrive, con otto anni di ritardo, a qualcuno che non risponderà mai, perché ogni lettera viaggia da un presente a un altro che potrebbe non trovare ad aspettarla, e da questo presente l’artista rivolge agli spettatori un invito: cantiamo insieme di una nostalgia che ci riguarda, noi che non siamo arrivati in tempo per dire quello che volevamo. Alle ore 23:30, Salgari Records di Chalanga + Migra chiuderà questa prima serata: synth analogici, drum machine e loops su sax e flauto, sono gli ingredienti sapientemente miscelati da Chalanga nella performance dal vivo dove si spazia tra world beat con sfumature electro, tropical bass, pattern afro-futuristi e visioni psichedeliche.

Il Terreni Creativi Festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Albenga e con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Liguria, Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, delle aziende agricole BioVio, RB Plant, TerraAlta, Ortofrutticola oltre che Coldiretti, Coop Liguria e Associazione europea dei festival.

I biglietti sono acquistabili al numero di telefono 350.05.80.311 oppure online al sito www.terrenicreativi.it.