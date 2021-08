“Estate in musica” a Loano: tutto pronto per il concerto dei The Shalalalas

Proseguono gli appuntamenti di “Estate in musica”, la rassegna di concerti organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Agenzia Eccoci Eventi.

Il 6 agosto alle 21 sul palco di piazza Italia si esibiranno The Shalalalas, il duo formato da Sara Cecchetto e Alex “Boss” Hare, il cui stile rappresenta un connubio tra Kurt Cobain e Regina Spektor (con il sogno di rivedere i Moldy Peaches sul palco). E' consigliabile prenotare il proprio posto a sedere tramite il sito www.tgevents.it alla sezione “Prenota il tuo evento” oppure telefonando a Eccoci Eventi al numero 0182554886. Ingresso gratuito consentito fino ad esaurimento posti a sedere prestabiliti.

Le manifestazioni di piazza Italia si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. La piazza verrà chiusa dalle 19 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di sanificazione e disinfezione. Il pubblico potrà cominciare ad affluire a partire dalle 20 attraverso l'unico ingresso di via Martiri della Libertà.

Dal 6 agosto l'accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto “Green Pass”, così come previsto dalle più recenti norme di legge. I posti a sedere disponibili sono 350 in tutto. Una volta esauriti, il pubblico potrà prendere posto sulle altre sedute costituite dai manufatti di arredo urbano o direttamente sul pavimento della piazza.

The Shalalalas sono Sara Cecchetto e Alex “Boss Hare”. Sara Cecchetto si avvicina alla musica da piccolissima, iniziando a suonare con il metodo OrffSchulwerk. A 21 anni si diploma in violino al conservatorio. Suona con varie orchestre e si fa notare vincendo premi a carattere nazionale. In veste di violinista collabora con molti altri nomi della scena musicale romana. Alex “Boss” Hare inizia a scrivere canzoni a 16 anni, con la sua chitarra da 30 euro comprata tre mesi prima. Milita in numerose band della scena indie-rock romana, come chitarrista e cantante. Fino al giorno in cui incontra la meravigliosa voce di Sara.

Al suo attivo ha oltre 400 concerti. Il gruppo si forma nel 2013 e dopo pochi mesi compone e registra l’EP “The Fucking Shalalalas”, suscitando immediatamente l’interesse della stampa e della scena musicale di Roma. Inizia così una prolifica serie di concerti nei migliori palchi della capitale fino ad estendersi in numerose città italiane. Le atmosfere intime, delicate e sognanti dei The Shalalalas, arrivano alle orecchie della Redazione Spettacoli di “La Repubblica”, che scrive su di loro diversi articoli e recensioni fino a ospitarli nella celebre trasmissione “Webnotte” per Repubblica Tv.

La band arriva seconda al concorso promosso dalla label “La Fame Dischi” e raggiunge le finali regionali dell’“Arezzo Wave Contest” e partecipa a festival e rassegne di respiro internazionale realizzando diverse aperture a band come The Pains of Being Pure at Heart, Fear of Men e Widowspeak. Nel maggio 2015 hanno suonato all’H&M Stage, al Ray-Ban Stage Unplugged e al Parc De La Ciutadella del Primavera Sound Festival di Barcellona e tenuto uno showcase all’interno del MACBA per i professionisti europei del Primavera PRO. Il “3las tour” ha toccato più di 120 città in Italia e all’estero. Il 19 settembre 2016, in anteprima su La Repubblica, esce il video di “A Week“: il brano viene scelto per la sigla di una fiction di Rai1 intitolata “L’Allieva”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita, con la regia di Luca Ribuoli. Altri brani dell’album sono presenti in ogni puntata.

Nel dicembre 2016, i The Shalalalas sono tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2017, con il loro primo brano in italiano “Difficile”. Si esibiscono così in prima serata RAI 1, nella trasmissione “Sarà Sanremo”. Nel 2017 lavorano Ufficio Stampa Comune di Loano al loro secondo album, intervallando il lavoro di scrittura e registrazione, all’attivitàà̀ live, che raggiunge le 200 date. Il secondo disco si chiama “Boom” ed è uscito il 9 marzo 2018. Il 25 ottobre 2018 parte la seconda stagione della fiction “L’Allieva”: non solo vengono riconfermate “A Week” come sigla e le canzoni di “There are 3 las in Shalalalas”, ma vengono inserite anche le canzoni del nuovo album “Boom”, con particolare rilevanza della canzone “Nothing Works at 5 O’Clock, che diventa la canzone del nuovo album più ascoltata su Spotify. Il 24 settembre 2020 esce “silly vain details”, nuovo Ep.