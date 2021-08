Loano, tornano i mercatini di artigiani e artisti e dell'antiquariato

Giovedì 5 e venerdì 6 agosto torna a Loano “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall'associazione Artigianalmente con il patrocinio dell'assessorato al commercio del Comune di Loano.

Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità in due piazzette nel cuore del centro storico loanese: giovedì sera in piazza Rocca e venerdì sera in piazza Massena, sempre a partire dalle 17.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Torna inoltre anche il il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall'Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Domenica 8 agosto la manifestazione dedicata all'antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 9 e proseguirà fino alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.