Savona, il 5 agosto via a RifondaFesta: 12 giorni di buona cucina, spettacoli e dibattiti

Il prossimo 5 agosto comincerà a Cantagalletto a Savona, nell'assoluto rispetto delle direttive anti Covid, la RifondaFesta che proseguirà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica di agosto fino al 22.

"Saranno 12 giorni di ottima cucina, ormai conosciuta ed apprezzata, ma anche di riflessioni e di proposte, di spettacoli e di dibattiti che si muoveranno lungo le linee dettate dalle nostre battaglie politiche, dalle nostre prospettive di azione" dichiarano dalla Segreteria provinciale Rifondazione Comunista.

"Il palco spettacoli sarà inaugurato giovedì 5 dalla musica militante e resistente degli One Solution; lo spazio politico, invece, vedrà il primo appuntamento venerdì 6 alle 21 quando Marco Ravera, consigliere comunale di Rete a sinistra, e il candidato sindaco Marco Russo verranno intervistati da Lucio Parodi di Savonanews ed Elena Romanato de La Stampa. Incontro più 'spirituale' quello di sabato 7 con Federico Traversa che presenterà il suo libro: 'Intervista col Buddha'. Domenica 8 torneranno sul palco della RifondaFesta The Lonesome Pynes" proseguono dall'organizzazione.

"Giovedì 12 altro appuntamento di grande attualità - continuano da Rifondazione Comunista - Roberto Arboscello, Consigliere regionale del Partito Democratico, e Gianni Pastorino, Consigliere regionale Linea Condivisa, discuteranno di sanità in generale e della politica sanitaria della Giunta Toti in particolare. Si parlerà, invece, di lavoro venerdì 13 grazie alla presenza del Segretario della CGIL Savona Andrea Pasa. Il week end di Ferragosto sarà caratterizzato dalla musica. Sabato 14 il concerto acustico di Davide Crisafulli, domenica 15 DJ set Molesti Crew e Rude Fra".

"Non ci saranno eventi giovedì 19, sempre presenti buon cibo, buona birra e buon vino, che riprenderanno il 20. Venerdì, infatti, avremo il piacere di ospitare il dottor Andrea Beltrame, Dirigente Medico SC Malattie Infettive Asl 2 Ospedale San Paolo, che ci parlerà della lotta al Covid, della 'variante Delta' e degli strumenti che abbiamo per uscire dalla pandemia. Altro incontro importante e atteso sarà quello di sabato 21 allorché Maurizio Acerbo, Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e Angelo D'Orsi, già ordinario di Storia del pensiero politico all'Università di Torino, candidato Sindaco a Torino, si soffermeranno su un anniversario fondamentale: i cento anni del partito comunista in Italia".

"Domenica 22, infine, la RifondaFesta si chiuderà con un doppio appuntamento. Nello spazio politico si terrà la proiezione del film 'Maccaja - Le bombe di Savona', interverranno il regista Diego Scarponi e Angelo Maneschi già docente di storia e filosofia al Liceo scientifico 'Orazio Grassi' di Savona, nello spazio spettacoli si ballerà con i Buendia. Questo brevemente il programma della Festa. Un itinerario che attraversa la cultura, la musica e la politica. Un tassello importante per la nostra attività. Vi aspettiamo quindi per dodici giorni di mobilitazione e divertimento alla festa più grande dell'estate! In fondo andrà tutto bene se..." concludono dalla Segreteria provinciale Rifondazione Comunista.