Savona, il grido d'allarme dei residenti di via Bresciana: "Paghiamo affitto, spazzatura e tasse e nessuno viene qua per pulire"

Bidoni della spazzatura non disinfettati, scalinata sporca e da rifare perché spunta un pezzo di ferro e qualcuno potrebbe farsi male, piastrelle rotte, asfalto rialzato dalle radici degli alberi e foresta di piante.

Queste le criticità riscontrate dai condomini di diversi civici di via Bresciana nel quartiere di Legino che chiedono un intervento importante da parte di Arte, comune e Ata per la situazione di incuria e di scarsa pulizia della zona.

"Noi paghiamo affitto, spazzatura e tasse ma non vediamo nessuno che venga fino a questa via per pulizia e riordinarla. Siamo costretti a vivere e affacciandosi dalle finestre e vedere questo schifo. Chiediamo disperatamente aiuto" dicono pubblicando diverse foto dei problemi presenti.