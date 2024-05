Savona, otto agenti della polizia locale premiati a Genova per meriti speciali

La Regione Liguria, in occasione della ‘Giornata regionale della Polizia Locale’, ha premiato gli agenti della polizia locale, distintisi per meriti speciali nel corso del 2023. La cerimonia di consegna, a cui ha partecipato il presidente di Regione Liguria, il presidente del consiglio regionale e l’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria, è stata preceduta in piazza De Ferrari dal passaggio in rassegna del picchetto d’onore del corpo della polizia locale di Genova e le bandiere dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia.

“Quella di oggi è una giornata importante, che celebra il fondamentale lavoro che le forze di polizia fanno per le nostre comunità, perché la sicurezza nelle nostre città è propedeutica alla crescita, allo sviluppo e alla convivenza civile – spiega il presidente di Regione Liguria -. Credo che l’integrazione tra i vari corpi e il lavoro fatto in questi anni per costruire un sistema di sicurezza a 360 gradi, che va dalla video sorveglianza alle pattuglie congiunte, sia di grande rilevanza, anche se spesso si dà per scontato".

“Per ricordare il valore dei nostri agenti nel garantire la sicurezza urbana e il decoro delle nostre città, Regione Liguria ha istituito nel 2018 la 'Giornata regionale della Polizia Locale'. Un momento importante, non solo per ringraziare chi si è maggiormente distinto nel corso dell'anno, ma anche per consolidare il senso d'appartenenza con la cittadinanza - sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza - Recentemente abbiamo presentato il report dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza con cui abbiamo analizzato l’informazione statistica riferita alla commissione di reati e alle loro caratteristiche e dinamiche nel tempo. Elementi che ci devono aiutare, da un lato a monitorare la situazione anche in considerazione delle differenze tra centri urbani ed entroterra, dove i vigili sono considerati un presidio sociale irrinunciabile; dall'altro a mettere nelle condizioni migliori possibili il personale in servizio. Da quest'anno, inoltre - aggiunge l'assessore -, abbiamo deciso di far convergere all’interno della stessa cerimonia la consegna degli elogi a quegli agenti che hanno saputo garantire i diritti dei più fragili. Un ulteriore segnale di attenzione verso chi, con il proprio lavoro, permette ai meno fortunati di vivere quotidianamente alla pari”.

“Giornata importante per valorizzare il lavoro di donne e uomini della Polizia Locale, quotidianamente impegnati nella sicurezza cittadina, non solo come vigili urbani, ma come agenti veri e propri – afferma il presidente del Consiglio regionale -. In questo senso l’occasione odierna è opportuna per ribadire, da un lato la necessità di cambiare la legge quadro dell’86, ancora troppo indietro a livello nazionale, e dall’altra l’augurio che sempre più comuni aderiscano alla dotazione di taser, sperimentata con successo alla Spezia”. Onorificenze - Per la polizia locale di Savona, premiati il vice comandante Francesco Ferba, il vice comandante Matteo Lai e l'agente Silvia Venturino per aver portato alla luce una torbida vicenda che coinvolgeva un soggetto anziano, incapace di intendere e di volere, oggetto delle attenzioni di due donne che, dietro la parvenza di amicizia e solidarietà, celavano mire egoistiche e profittatrici. L'agire degli operatori è stato connotato da una particolare sagacia nel saper cogliere spunti investigativi da situazioni apparentemente banali.