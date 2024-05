Stop ai bus Tpl Linea 4 ore il 6 maggio, l'rsu: "Senza risposte sciopero di 24 ore il 27 maggio"

"A seguito della mancanza di risposte e di iniziative da parte della Provincia di Savona alle richieste della rappresentanza sindacale dei Lavoratori di TPL Linea, alla necessità di sostegno economico del trasporto pubblico savonese, è stato proclamato uno sciopero per il prossimo lunedì 6 Maggio dalle 10.15 alle 14.15".

Ad annunciarlo le rsu sindacali di Tpl Linea che daranno vita alle 5 ore di sciopero da loro proclamato insieme a Faisa, Cgil, Cisl e Uil.

"Le organizzazioni sindacali chiedono alla Regione Liguria un indispensabile adeguamento del rimborso chilometrico fermo da anni, alla Provincia di Savona e ai 69 Comuni savonesi proprietari di TPL Linea l’adeguamento della contribuzione prevista dall’accordo di programma anch’esso datato a circa 10 anni fa, oltre a una progettualità per la gestione del trasporto pubblico, importante risorsa per il territorio savonese - proseguono - I Lavoratori non vogliono pagare con condizioni lavorative ed economiche sempre peggiori il prezzo della mancanza di scelte politiche e gestionali che rischiano di far affondare una importante azienda savonese. In assenza di risposte verrà proclamata una ulteriore azione di sciopero di 24 ore il 27 Maggio".