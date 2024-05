Savona, Caprioglio sulla Capitale della Cultura: "Colpita dal leggere delle spese sostenute dopo i nostri sacrifici"

"La ritengo un'ottima iniziativa ma, non nego, di essere rimasta colpita nel leggere le due determine di Giunta per le spese sostenute dal Comune di Savona, per i consulenti Paolo Verri e Roberta Milano, pari a 20.000 euro e per un'agenzia di comunicazione di Trento, incaricata della realizzazione di materiale grafico, pari a 18.300 euro per un totale di 38.300 euro".

"Forse perché ricordo i sacrifici per riportare in equilibrio i conti del comune prosegue - e ricordo come ci fossimo impegnati per ottenere i massimi risultati riducendo al minimo e, talvolta, azzerando le spese. Ad esempio la candidatura di Savona a prima città europea certificata LEED for Cities, sfida vinta, non era costata niente e aveva portato la nostra città nel mondo, all'Europarlamento, alle Nazioni Unite, negli Stati Uniti come esempio virtuoso di un percorso verso la sostenibilità, oltre a essere stata presa a modello in Italia da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)".